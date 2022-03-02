Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Lukaşenko'nun haritasındaki ok işareti gündem yarattı - Haberler

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Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Lukaşenko'nun haritasındaki ok işareti gündem yarattı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, BM toplantısında üzerinden açıklamalar yaptığı haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü. Rus birliklerin ilerleyişini göstererek ordunun Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdiği iddialarını yalanlayan Lukaşenko'nun haritasındaki ok işareti, Rusya'nın hedefindeki bir sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını gündeme getirdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları harita üzerinden yalanladı. Fakat canlı yayında gösterilen haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü.

Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Lukaşenko'nun haritasındaki ok işareti gündem yarattı

Lukaşenko'nun BM genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi açıkça görüldü. Yanlışlıkla gösterildiği düşünülen haritada bir şey ise dikkatlerden kaçmadı.

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Belarus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

UğuR DURAN:

Bir Lider Yüzünden koca Rusya'ya düşman olduk... Bu hiçte Hoş bir durum değil aslında. Yarın ambargolar başlarsa, dışa bağlı ülkemiz gerçekten büyük yara alır. Umarım doğru politika ile bu işin üstesinden geliriz.

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