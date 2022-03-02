Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Lukaşenko'nun haritasındaki ok işareti gündem yarattı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HARİTADAKİ İŞARETLER GÜNDEM YARATTI

Lukaşenko, Ukrayna topraklarına Belarus'tan saldırı gerçekleştirildiğine ilişkin iddiaları harita üzerinden yalanladı. Fakat canlı yayında gösterilen haritadaki işaretler dünya basınına bomba gibi düştü.

RUS BİRLİKLERİN İLERLEYİŞİ DE HARİTAYA YANSIDI

Lukaşenko'nun BM genel Kurulu'na hitap ederken gösterdiği haritada Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerleyişi açıkça görüldü. Yanlışlıkla gösterildiği düşünülen haritada bir şey ise dikkatlerden kaçmadı.

SIRADAKİ ÜLKE MOLDOVA İDDİASI

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kenti üzerinden Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Rus ayrılıkçıların yaşadığı Transdinyester bölgesine çekilen ok işareti, akıllara Rusya tarafından askeri müdahalede bulunulacak sonraki ülkenin Moldova olacağı iddialarını getirdi.