Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
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Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine tatil ilan edildi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirler artırıldı, gelecek hafta sonuna kadar tatil ilan edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirler artırıldı, gelecek hafta sonuna kadar tatil ilan edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, özellikle son bir hafta içinde salgının aniden artığına işaret ederek virüs bulaşanların sayısının geçen yılki en yüksek seviyeye doğru fırladığını kaydetti.

Şehirde yeniden hastanelerde yatak sayısını artırdıklarını belirten Sobyanin, doktorların özellikle genç ve orta yaşlılar arasında ağır hastaların çoğaldığını ifade ettiğini aktardı.

Bu yüzden şehirdeki firmalara çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalışmasını tavsiye ettiklerini bildiren Sobyanin, özellikle kronik hastalığa sahip 65 yaş ve üstü, aşı olmamış işçilerin bu uygulamaya tabi tutulmasını istedi.

Salgının durdurulması ve insanların hayatını korumak için 15-19 Haziran'da şehirde tatil ilan edildiğini duyuran Sobyanin, böylece hafta sonu ile birlikte şehrin 9 günlük bir tatile gireceğini söyledi.

13-20 Haziran'da çocuk oyun mekanları, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılacağını ifade eden Sobyanin, Moskova'daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece 23.00'dan sabah 06.00'a kadar müşterilere hizmet vermesinin yasaklandığını bildirdi.

Büyük park ve doğal alanlarda lunapark, çocuk oyuncakları, spor alanları ve oturma yerlerinin kapanacağını, parklarda sadece gezilebileceğini dile getiren Sobyanin, Kovid-19 aşı hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Rusya'daki Kovid-19 vakalarında son günlerde artış

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 510 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 5 milyon 193 bin 964'e ulaştı. Uzun bir süredir günlük 8-9 bin bandında devam eden vakalar 9 Haziran'da 10 bini aşmıştı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 399 artarak 126 bin 73'e, iyileşen sayısı da 9 bin 986 artışla 4 milyon 792 bin 169'a ulaştı.

Başkent Moskova'da 9 Haziran'da günlük 4 bin 124 olan Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 6 bin 701 artarak 1 milyon 227 bin 13'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 67 artışla 20 bin 838'e yükseldi.

Rusya'nın ikinci büyük şehri St. Petersburg'da günlük vaka sayısı ise 867 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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