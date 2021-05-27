Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi

Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Yerhov'u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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