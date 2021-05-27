Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.