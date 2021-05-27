Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi
Hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Yerhov'u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı