Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
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Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesi sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Putin'e deyim yerindeyse gözdağı verdi. Biden, konuşmasında, "ABD kendisinin ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına zarar verecek tüm eylemlere yanıt verecektir. Putin de yanıt vereceğimin farkında" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirve sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını basın mensupları ile paylaşan Biden, "Putin'e benim ajandamın Rusya'ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunu Amerikan halkı için olduğunu söyledim" sözlerini kullandı.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİ KENDİ DURUŞUNA ZARAR VERİYOR"

ABD'nin insan hakları konusunda her zaman masada olacağını dile getiren Biden, Rusya ile anlaşma sağlama konusunda net bir temel oluşturduklarının altını çizdi. Konuşmasında Putin'e gözdağı vermeyi ihmal etmeyen Biden, "Rusya'nın eylemleri, kendi küresel duruşuna zarar veriyor. ABD, kendisinin ve müttefiklerinin hayati çıkarlarına zarar verecek tüm eylemlere yanıt verecektir. Putin de yanıt vereceğimin farkında" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri ile görüşen Biden, gözdağı verdi: Putin yanıt vereceğimin farkında
ABD Başkanı Joe Biden: 'Putin'e benim ajandamın Rusya'ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim.'
ABD Başkanı Joe Biden: "Putin'e benim ajandamın Rusya'ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim."
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
Bilal Çığrım
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