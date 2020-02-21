: Rusya, kuzey sahillerini izlemek için uydu aracı fırlattı

21.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:11

Rusya, Antartika ve Sibirya gibi kuzey bölgelerinde iletişim ve bölgenin uydu üzerinden takibi için uzaya Meridian-M uydusunu gönderdi.

Rusya'nın Antartika üzerinde yoğun çalışma yaptığı bilinirken Sibirya ve kuzey doğu bölgelerini de kapsayan büyük bir izleme ağı oluşturmak için uzaya uydu gönderildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'nde bulunan Plesetsk Uzay Üssünden Soyuz-2 fırlatma aracı ile Meridian-M uydusunun fırlatıldığı belirtildi. Ateşleme işleminden sonra yükselen roketin planlama doğrultusunda hareket ettiği ve zamanında yörüngeye oturduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında uzaya gönderdikleri uydu aracı ile kuzey deniz rotası üzerinde buz gemilerinin ve keşif gemilerinin takip edilebileceğini ve aynı zamanda Rusya'nın Sibirya dahil tüm kuzey bölgelerini kapsayan geniş bir uydu iletişim ağı oluşturulacağı bilgilerini aktardı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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