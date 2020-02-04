Rusya koronaya karşı önlemlerini arttırıyor

04.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:15

Rusya'da korona virüsüne karşı önlem almak amacıyla bazı bölgelerde kamu organizasyonları iptal edilip, okullar geçici süreyle kapatıldı.

Çin ile yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik sınırı olan Rusya'da korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler arttırılıyor. Moskova'nın doğusunda yer alan Volga Nehri'nin yakınındaki Samara bölgesi ve Ulyanovsk bölgelerinde bulunan okulların olası bir virüs salgınına karşın bu haftanın sonuna kadar kapalı olacağı belirtilirken, Samara Bölgesel Devlet Yönetimi Sözcüsü Tatiana Drozhevkina yaptığı açıklamada, "mevsimsel olan grip vakalarındaki artış" nedeniyle okulların kapatıldığını belirtti. Ulyanovsk bölgesi Sağlık Bakanı Sergei Panchenko da bölgedeki bütün büyük kamu organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu. Rusya Sağlık Bakanı Sergei Krayevo yaptığı açıklamada, "147 milyon kişinin yaşadığı ve Çin ile geniş bir sınıra sahip olan Rusya'da korona virüsünün kimde bulunduğunu belirlemek çok zor" dedi. Virüse karşı henüz bir aşı geliştirilmediğine de vurgu yapan Krayevoy, "Ancak biz olası virüs salgınına hazırlıklıyız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2 Çinlide korona virüsü ile aynı belirtilere sahip grip vakası görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA