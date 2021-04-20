Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi
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Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi

Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya, Ukrayna ile gerilimin artmasının ardından tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti.

Rusya, Ukrayna ile gerilimin artmasının ardından tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti.

Rusya, NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu yayınlayarak Karadeniz'in ve Kırım hava sahasının bir kısmında sivil uçuşların kısıtlandığını duyurdu. Bugünden başlayarak 24 Nisan tarihine kadar uygulanacak olan kısıtlama nedeniyle Karadeniz'in, Kırım yarımadasındaki Akmescit noktasındaki bazı kısımlarda hava yolu şirketleri uçuş gerçekleştiremeyecek. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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