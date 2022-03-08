Rusya yine vurdu! Jitomir kentindeki petrol rafinerisi yerle bir edildi

Dünyanın gözünü çevirdiği Kuzey'de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Sivillerin tahliyesi için geçiçi ateşkes ilan edilirken Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki petrol rafinerisine bomba yağdırdı. Bölgede bulunan 9 petrol rafinerisinden 2'sinin hasar aldığı belirtildi.

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği ve yangının zorlukla kontrol altına alındığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya