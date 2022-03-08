Rusya yine vurdu! Jitomir kentindeki petrol rafinerisi yerle bir edildi
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Günlerdir süren Ukrayna Rusya savaşında yıkım katlanıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu. Rafineri büyük hasara uğradı.
Dünyanın gözünü çevirdiği Kuzey'de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Sivillerin tahliyesi için geçiçi ateşkes ilan edilirken Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki petrol rafinerisine bomba yağdırdı. Bölgede bulunan 9 petrol rafinerisinden 2'sinin hasar aldığı belirtildi.
"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"
Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği ve yangının zorlukla kontrol altına alındığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
Demirören Haber Ajansı - Dünya