Rusya yine vurdu! Jitomir kentindeki petrol rafinerisi yerle bir edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya yine vurdu! Jitomir kentindeki petrol rafinerisi yerle bir edildi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:

Günlerdir süren Ukrayna Rusya savaşında yıkım katlanıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu. Rafineri büyük hasara uğradı.

Dünyanın gözünü çevirdiği Kuzey'de tansiyon her geçen gün yükseliyor. Sivillerin tahliyesi için geçiçi ateşkes ilan edilirken Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki petrol rafinerisine bomba yağdırdı. Bölgede bulunan 9 petrol rafinerisinden 2'sinin hasar aldığı belirtildi.

Rusya yine vurdu! Jitomir kentindeki petrol rafinerisi yerle bir edildi

"CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK"

Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği ve yangının zorlukla kontrol altına alındığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Jitomir, Petrol, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title