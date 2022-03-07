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Rusya, Jitomir bölgesinde yakıt deposunu vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya, Jitomir bölgesinde yakıt deposunu vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir bölgesinde bir yakıt deposunu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerden biri olan Jitomir bölgesinde yer alan Çernyahova'da bir yakıt deposunu hedef aldı. Saldırı sonucu yakıt deposunda yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, itfaiyenin 24 personel ve 5 araçla yangına müdahale ettiği bildirildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Jitomir, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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