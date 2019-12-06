'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'
Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü
06.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:58
Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Rus medyasında yer alan iddia Rus askeri işbirliği ajansından üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com