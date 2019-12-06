'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'
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'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'

Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü

06.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:58
'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'

Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü.


Rus medyasında yer alan iddia Rus askeri işbirliği ajansından üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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