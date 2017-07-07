Rusya, Gıda Ürünleri Ambargosu Listesini Gözden Geçirebilir
Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya Tarım Bakanlığının tarım ürünleri ambargosu listesine dahil edilen ürünleri gözden geçirme konusunu değerlendirdiğini belirtti.
Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Rusya Tarım Bakanlığının tarım ürünleri ambargosu listesine dahil edilen ürünleri gözden geçirme konusunu değerlendirdiğini belirtti.
Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan haberde Tkaçev, "Şu an ambargo uyguladığımız ülke listesi herhalde değiştirilmeyecek ancak ürün listesini gözden geçirebiliriz" dedi. - Moskova