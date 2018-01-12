Rusya Federasyon Konseyi, ABD'nin Yeni Yaptırım Girişimlerini Değerlendirdi

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Beyaz Saray'ın Rusya'ya karşı yeni yaptırım hazırlandığına ilişkin açıklamanın Amerikalı kongre üyelerini sakinleştirmek için yapıldığını söyledi.

Kosaçev Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Bu açıklamada hiçbir yenilik yok. Yasa onaylandı, ilişkiler iyice çıkmaza girdi" dedi.

Senatör, mevcut açıklamanın Trump karşıtlarının Trump'ı yasayı yerine getirmediği yönünde suçlamak için bahane aradıkları için yapıldığını söyledi.

ABD Maliye Bakanlığı, ABD'nin "Amerika karşıtlarıyla mücadele" yasası çerçevesinde Rusya'ya yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını açıklamıştı. - Moskova