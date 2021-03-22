Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un maskesinde yazan ifadeler sosyal medyayı salladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un maskesinde yazan ifadeler sosyal medyayı salladı

22.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:35

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyareti esnasında taktığı maske gündeme oturdu. Gazetecilerin Lavrov'a hediye ettiği maskede "Lanet olası karantina" yazması oldukça manidar karşılandı.

Çin'in Guilin bölgesini ziyaret eden Lavrov, gazetecilerin dün kendisine hediye ettiği esprili bir maskeyi takıp fotoğraf çektirdi.

Lavrov'a hediye edilen maskenin üzerinde 'FCKNG QRNTN' ifadelerinin yer aldığı görülüyor. İfadelerin anlamı ise "Lanet olası karantina" geliyor. Lavrov'un Çin ziyaretinde bu maske takması oldukça manidar karşılandı.

"HERKESE SELAM GÖNDERİYOR"

Rossiya Segodnya'nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Telegram'dan yaptığı açıklamada Lavrov'un esprili tavrını olumlu değerlendirdi. Kiselev, "Sergey Lavrov yakışıklı adam! Maskesinin üzerinde 'Lanet olası karantina' yazıyor. Kovid'i Batı'dan daha iyi yönettiği kesin olan bir ülkenin bakanı olarak, Rusya'ya ders vermeye çalışan herkese selam gönderiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un maskesinde yazan ifadeler sosyal medyayı salladı
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