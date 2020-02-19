Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık

Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık

19.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:20
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varamadık

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu.


Lavrov, başkent Moskova'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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