Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri desteklediklerini belirtti
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri desteklediklerini belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri desteklediklerini belirtti
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasına yönelik süreci kolaylaştırmak için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasına yönelik süreci kolaylaştırmak için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü formatında görüşmeler yapılması gerektiğini anlatan Lavrov, "Uzun bir aradan sonra bu formatta, bakanlar düzeyinde bir görüşme yapılması taraftarıyız. ABD'deki yeni yönetimin bu görüşmelere hazır olduğunu görüyoruz." dedi.

Rusya'nın da söz konusu formatta görüşmelere hazır olduğunu belirten Lavrov, "Uluslararası toplumun İsrail ve Filistin arasında bir anlaşmaya varılması için koşulların yaratılmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmanın yararlı olduğunu düşünüyoruz, çünkü sadece onlar geri kalan tüm farklılıkları çözme konusunda uzlaşmaya varabilirler." diye konuştu.

Filistin ile İsrail arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını da desteklediklerini kaydeden Lavrov, "Rusya'nın hem karşılıklı kanallar aracılığıyla hem de Ortadoğu Dörtlüsü'nün bir üyesi olarak İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan diyalog kurulmasını daha da kolaylaştırmaya hazır olduğunu teyit ettik." ifadesini kullandı.

"Golan Tepeleri'ni Suriye'ye iade etmeyeceğiz"

Suriye ile barış görüşmelerinin yapılıp yapılmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan İsrailli Bakan Lapid ise "İsrail ile Suriye arasında şu anda müzakereler yapılmıyor. Müzakere edilecek de pek bir şey yok. Güvenlik görüşmeleri var ama İsrail, Golan Tepeleri'ni Suriye'ye iade etmeyecek, yani istişare edecek bir konu yok." dedi.

Lavrov ile görüşmesinde İran'ın nükleer programını da ele aldıklarını anlatan Lapid, şöyle konuştu:

"İran'ın nükleer güce sahip olması tüm dünya için bir sorundur. Orta Doğu'da silahlanma yarışını tetikler. Nükleer silahların yanlış ellere düşmesini istemeyiz. Eğer dünya bu konuda bir şey yapmayacaksa İsrail adım atma hakkını saklı tutmaktadır çünkü İran'ın nükleer güç haline gelmesine izin vermeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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