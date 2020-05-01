Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, Buryatya Cumhuriyeti'nde S-40 hava savunma sistemleriyle yapılan tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdi. Buryatya Cumhuriyeti'ndeki Telemba poligonunda yapılan ve S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin kullanıldığı askeri tatbikatta S-400'lerin, balistik füzeleri 400 kilometrelik mesafeden tespit ederek imha ettiği ifade edildi.

Kaynak: DHA