Rusya'dan 3. Dünya Savaşı tehdidi: Nükleer ve bir hayli yıkıcı olur

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar birinci haftasını doldururken Rusya'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Ukrayna'nın nükleer silah almasını engelleyeceklerini belirtti. Açıklamasının devamında 3. Dünya Savaşı vurgusu yapan Lavrov'un sözleri gündem oldu.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI NÜKLEER VE YIKICI OLACAK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gün içinde yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'nın nükleer silah edinmesinin Rusya için ciddi bir tehlike yaratacağını ve bu durumun yeni bir dünya savaşını doğuracağını vurgulayarak konu hakkında "Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak." dedi. Lavrov, bir yandan da "Ukrayna tarafı ABD'nin emriyle müzakereleri uzatıyor" diyerek Kiev'i suçladı.

RUSYA'NIN ELİNDE 5 BİN 977 NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR

İngiliz basınına göre, Putin kesinlikle her senaryo için donanıma sahip. İngiliz The Sun gazetesi, Putin'in emrinde bin 600'ü konuşlandırılmaya hazır ortalama 5 bin 977 nükleer savaş başlığı bulunduğunu yazdı. Bu başlıkların karadan, denizaltılardan ve uçaklardan fırlatılabileceği belirtildi.