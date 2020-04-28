Rusya'dan kritik Zafer Bayramı hamlesi: Bir çok bölgenin adı Stalin olacak
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Rusya'dan kritik Zafer Bayramı hamlesi: Bir çok bölgenin adı Stalin olacak

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olduğu gün olarak bilinen 9 Mayıs 1945 tarihi, Rusya'da 'zafer günü' olarak kutlanacak.

Rusya'dan kritik Zafer Bayramı hamlesi: Bir çok bölgenin adı Stalin olacak
28.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:52

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olduğu gün olarak bilinen 9 Mayıs 1945 tarihi, Rusya'da 'zafer günü' olarak kutlanacak. 75. yıldönümü kutlamaları sebebiyle, 1.5 ay boyunca Rusya ordusunun denetimi altında bulunan bazı şehirlere tekrar Stalin'in adının verileceği duyuruldu.

 Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümünü 9 Mayıs'ta kutlayacak olan Rusya'dan kritik bir hamle geldi. Gürcistan'ın Rusya denetimi altında bulunan ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'nın lideri Anatoliy Bibilov, yayımladığı kararnamede, Güney Osetya'nın merkezi olan Tshinvali şehrinin, zafer günü kutlamalarının devam edeceği 9 Mayıs ile 22 Haziran tarihleri arasında, Stalin döneminde aldığı isim olan 'Stalinir' adıyla anılacağını bildirdi.

UKRAYNA'DAKİ ŞEHİRLERİN İSİMLERİ 'STALİNO' OLACAK

Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve altı yıldan bu yana Rus yanlısı silahlı kuvvetlerin denetiminde bulunan Donetsk ve Lugansk şehirlerindeki yönetimler de, benzer kararlar aldı. Donetsk'teki yönetim, şehrin zafer kutlamaları boyunca Stalin dönemindeki ismi olan 'Stalino' olarak adlandırılmasına karar verirdi. Lugansk şehrinin yönetimi de, şehrin kutlamalar boyunca, Sovyet dönemindeki adı olan ve ünlü Sovyet komutanı ve lideri Voroşilov'un anısına verilen 'Voroşilovgrad' olarak adlandırılması talimatını verdi.

STALİN'E İTİBARINI İADE EDİN

Rusya'da geçtiğimiz günlerde Stalin hakkında kamuoyu araştırması düzenlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i, 1924-1953 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten Yosif Stalin'e sempati duyduğu açıklandı.  Katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si de, Stalin'e itibarının iade edilmesi gerektiğini savundu.

1956'DA İSMİ HER YERDEN SİLİNDİ

Stalin, ölümünden üç yıl sonra 1956 yılında düzenlenen Sovyet Komünist Partisi'nin kongresinde halkın yaşadığı acıların sorumlusu olarak gösterilmiş ve bu tarihten sonra, ismi her yerden çıkartılmıştı. Sovyetler Birliği'nin 1991 tarihinde dağılmasından sonra baş gösteren ekonomik ve toplumsal belirsizlikler, Stalin'i kitlelerin gözünde tekrar itibar kazanmasına neden oldu.


Kaynak: DHA

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