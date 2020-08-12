Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak

Son dakika: Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tescil edildiğini açıkladığı koronavirüs aşısının iki haftaya kadar piyasaya çıkacağını duyurdu.

12.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:08

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, aşının ilk olarak Rusya'da tüketiciye sunulacağını, daha sonraki aşamada ihraç edileceğini belirtti. Koronavirüs aşısının Rusya dışında üretiminin de mümkün olacağını belirten Sağlık Bakanı, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun, bu aşının teknolojisinin ihracı ve yabancı ülkelerde üretimi konusunda çeşitli yabancı ülke yetkilileriyle görüşmeler sürdürdüğünü kaydetti.

AŞI, GÖNÜLLÜ OLARAK YAPILACAK

Rusya'da koronavirüs aşısını yaptırmanın zorunlu olmayacağını, gönüllülük esasına dayanacağını söyleyen Muraşko, diğer taraftan bu aşıyı özellikle sağlık çalışanlarının ve kronik hastalıkları olanların yaptırmasını tavsiye etti.

1 MİLYAR DOZDAN FAZLA AŞI SİPARİŞİ ALINDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Rusya'nın aşı konusunda dünyada 20'den fazla ülkeden, 1 milyar dozdan fazla aşı siparişi aldığını söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Yaşam
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Bahçeli, döviz kurundaki yükselişle ilgili suskunluğunu bozdu: Sevinen zalimin oyuncağıdır
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Ahmet Ağaoğlu'ndan harcama limitinin artmasını isteyen Ali Koç'a: Madem paran yok Novak'a 3.6 milyonu nasıl veriyorsunuz
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Erken seçimlerin belirleyicisi olan Bahçeli bu kez temkinli: Erken seçim tartışmaları mahsurludur
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cenk Eren Demet Akalın Kenan Doğulu Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 12:08:54. #1.15#
title