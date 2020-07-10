Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Vatandaşlar caminin önünde toplanmaya başladı.

Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Türk yetkililerle görüştüğünü ve ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne Hristiyanların da girmeye devam edebileceğini garantisinin verildiğini söyledi.

10.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:50

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ayasofya'nın statüsünün müzeden camiye dönüştürülmesine rağmen Türk siyasetçilerin Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceği konusunda güvence verdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Klimov, "Bugün Türkiye'den üst düzey siyasetçilerle konuştum. Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya erişiminin önceden olduğu gibi sağlanacağına dair güvence verdiler" dedi.

"UNESCO NEZDİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİ VAR"

Türkiye'nin egemen bir ülke, BM üyesi olduğunu ve kendi topraklarındaki kararları kendisinin aldığını kaydeden Klimov, bunun yanında Türkiye'nin UNESCO nezdinde yükümlülükleri olduğunu belirtti.

Klimov, Ayasofya hakkındaki kararın Ukrayna Kilisesi'nin bölünmesinde yer alan ve Rus Ortodoks Kilisesi için sorunlar yaratan Ekümenik Patrik Bartholomeos'un piskoposluk bölgesiyle ilgili olmasından üzüntü duyduğunu ekledi.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı.

Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi

Manşet

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