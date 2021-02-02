Rusya'dan Avrupa ülkelerine "İç işlerimize karışmayın" çağrısı
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Rusya'dan Avrupa ülkelerine "İç işlerimize karışmayın" çağrısı

02.02.2021 22:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:11
Rusya'dan Avrupa ülkelerine

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa ülkelerinin muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebi üzerine yaptığı açıklamada, "Egemen bir devletin iç işlerine karışmaya gerek yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa ülkelerinin muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebi üzerine yaptığı açıklamada, "Egemen bir devletin iç işlerine karışmaya gerek yok" dedi.

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni'nin hapis cezasına çarptırılmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Navalni'nin serbest bırakılması talebinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, söz konusu talebe cevap verdi. Zakharova, "Birkaç haftadır bu tür saldırı ve açıklamalara yönelik yorum ve yanıt vermekteyiz. Egemen bir devletin iç işlerine karışmaya gerek yok. Herkese kendi sorunlarını çözmelerini öneriyoruz. İnanın bana ve bence bunu biliyorsunuz. Kendi ülkelerinizde yeterince probleminiz var, başa çıkmanız gereken pek çok sorun var" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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