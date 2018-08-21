Rusya'dan ABD'ye Yaptırım Cevabı: Ajitasyon Yapıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının ardından Rusya'dan konuya ilişkin cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ajitasyon yaptığını iddia etti.

ABD SEÇİMLER ÖNCESİ RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR UYGULAYABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin kasımda yapılacak seçimlere 'müdahale edebileceği gerekçesiyle' Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduğu haberlerini değerlendirdi. Zaharova, Washington'ın yaptırımları seçimler öncesinde ajitasyon aracı olarak kullandığını ifade etti.

"SEÇİMLER DAHA GELMEDİ AMA YAPTIRIMLAR HAZIR"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ashley Ford, gelecek seçimlere müdahale gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulamaya hazır olduklarını açıkladı.

Konuyla ilgili Facebook'tan açıklama yapan Zaharova "Seçimler daha gelmedi, ama yaptırımlar hazır. Neden mi? Zira bu ABD'de seçim öncesi ajitasyon için önemli bir faktör" ifadelerini kullandı