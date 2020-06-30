ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
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ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'nın ABD'li Senatör John Thune'un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400'leri satın alma teklifini değerlendirmeyeceğine inandığını ve teklifin ilkesizce olduğunu ifade etti.

30.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:31

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, ABD'nin 2021 yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan yasa tasarısına, S-400'ler ile ilgili bir ekleme yapmıştı. Senato'nun 25 Haziran kayıtlarında, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından yapılan düzenleme ile ABD Ordusu'na, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ve Rusya'dan tedarik edilen S-400 sistemini satın alma yetkisi verilmişti.

"ABD'NİN TEKLİFİ İLKESİZCE"

ABD'nin bu hamlesi ile ilgili gazetecilere konuşan Slutskiy, "Cumhuriyetçi Parti'den Senatör John Thune'un Ankara ile Washington arasındaki gerginliği çözmek bahanesiyle Türkiye'den S-400'lerin satın alınması teklifi ilkesizce ve alayvari. Ancak sanıyorum ki böyle bir şey mümkün olmayacaktır ve bu teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye de alınmayacaktır" dedi.

"ANKARA S-400'DEN VAZGEÇMEYECEKTİR"

Türkiye'nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirten Slutskiy'e göre, Ankara yalandan faydalar uğruna bu amaçlarından vazgeçmeyecektir.

ABD'nin yaptırımlarının dahi Türkiye'yi S-400 anlaşmasından vazgeçirmediğine dikkat çeken Slutskiy, "Ayrıca Türkiye'nin, böyle bir yeniden satışın varsayımsal olarak konuşulmasının bile Rusya ile ilişkilerini zorlaştırabileceğinin, stratejik partnerlik çerçevesinde sağlanan güveni baltalayabileceğinin farkında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce

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