Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor - Haberler
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Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma için düzenlenen milletvekili seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 38,57'sini alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın önde götürdüğü belirtildi. Seçime katılım oranının yüzde 45,15 olduğu açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 salgını ve ülkenin geniş bir coğrafyada bulunması nedeniyle 17-19 Eylül tarihleri arasında yapılan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma seçimleri TSİ 20.00'de tamamlanmıştı. Oy sayma işleminin başlaması ile oyların yüzde 8.94'ünün sayıldığı ve resmi olmayan sonuçlara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya seçimi önde götürüyor.

Rusya Merkez Seçim Kurulu tarafından yapılan basın toplantısında, Birleşik Rusya Partisi oyların yüzde 38,57'sini, Rusya Komünist Partisi'nin oyların yüzde 25,17, Rusya Liberal Demokrat Parti'nin oyların yüzde 9,6 ve Adil Rusya Partisi'nin oyların yüzde 7,9'unu aldığı aktarıldı.

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Seçim Kurulu, 110 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 45,15 olduğunu bildirdi. Rusya'da 2016 yılında yapılan Duma seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 47,88 olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz 1 Eylül tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da görev yapan ordu ve kolluk kuvvetleri mensuplarına bir defaya mahsus olmak üzere 15 bin ruble (1700 TL) ikramiye ödenmesi kararı alınmış, muhalefet bu kararı "seçim rüşveti" olarak değerlendirmişti.

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Tartışmaların odağındaki Rus ordusu seçimlere katılım ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Rus ordusunda seçimlere katılım oranının yüzde 99,8 olduğunu belirtti. Pankov, 1 milyon 200 bin Rus askeri personelinin oy kullandığını bunlardan 38 binden fazlasının ise seçim güvenliğini sağlamakla görevliyken oylarını kullandıklarını belirtti.

Rusya'da her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçiliyor. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor. Seçimlerde yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi oluyor.

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor

Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya'daki Duma seçimlerini Putin'in partisi önde götürüyor - Haberler
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