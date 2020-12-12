- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı

12.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:42

- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri'nin ait karakolların görüntüleri paylaşıldı.

- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı tarafından, Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri'nin ait karakolların görüntüleri paylaşıldı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede Rus Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı. Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti. Savunma Bakanlığı tarafından, Dağlık Karabağ'da göreve başlayan Rus Barış Gücü Birlikleri'nin ait karakolların görüntüleri paylaşıldı.

Savunma Bakanlığı, kurulan karakolların hafif silahlı saldırı ve şarapnel parçalarına karşı korunaklı olduğunu, karakolların altyapısının personelin konforuna göre dizayn edildiğini açıkladı. Karakolların kendi elektriğini üretebildiğini belirten Bakanlık, teknolojik altyapı ve ulaşım konularında da gereken tüm yatırımların yapıldığını ifade etti.

Bakanlık, karakolların iklimlendirme sistemleri ile donatıldığını ve her mevsime uygun hale getirildiğini aktarırken, dış duvar ve mevzilerin GNT-2 ve GNT-3 teknikleri ile inşa edildiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, kurulan karakolların tanklarla da korunduğu görüldü.

- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı
- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı
- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı
- Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bıçaklanarak yaralandı, polis karakolu önünde yere yığıldı
Bıçaklanarak yaralandı, polis karakolu önünde yere yığıldı
Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı
Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri'deki DEAŞ operasyonunun görüntülerini yayınladı
Çemberlitaş'ta binanın yıkım çalışmaları için kurulan tahta iskelede çökme
Çemberlitaş'ta binanın yıkım çalışmaları için kurulan tahta iskelede çökme
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Falcao Sörloth Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya, Dağlık Karabağ'da kurulan karakolların görüntülerini paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:42:37. #1.15#
title