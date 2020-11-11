Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti

Son dakika gelişmesine göre Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kazandığı zafer sonucunda imzalanan anlaşmanın ardından, ilk gün tampon bölgeye gönderilen Rus askeri sayısının 400 olduğu açıklandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın kazandığı zafer sonucunda imzalanan anlaşmanın ardından, ilk gün tampon bölgeye gönderilen Rus askeri sayısının 400 olduğu açıklandı.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklar Azerbaycan kontrolüne, işgal altındaki topraklar Ermenistan tarafına bırakıldı. Çatışmaların devam ettiği cepheye ise Rus barış güçlerinin yerleştirilmesi kararı alındı. Önceki gece imzalanan anlaşmadan sonra Rus ordusu gece saatlerinden itibaren tüm gün askeri sevkiyat yaptı. Dağlık Karabağ sınırına yakın Goris şehrine gönderilen askerler buradan, planlanan sınır hattına karayoluyla sevk edildi.

İLK GÜN 400 RUS ASKERİ GÖNDERİLDİ

Dün başlayan askeri sevkiyatın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde bir açıklama yayınladı. Sevkiyat görüntülerinin de yer aldığı açıklamada, tüm gün boyunca 400 Rus askerinin Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, "Anlaşma dahilinde, Ulyanovsk Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 askeri araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a sevkiyatı devam ediyor. Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. Motorize Birliklerinin sevkiyatı öncesinde askeri araç ve mühimmatların tüm kontrolleri sağlandı. Sevkiyatın başladığı andan itibaren İl-76 tipi kargo uçağıyla 400 askeri personel, zırhlı taşıyıcılar ve iletişim araçları bölgeye sevk edildi" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı