Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor
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Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor

Anadolu Ajansı / Sefa Karacan - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor. Moskovalılar sokaklarda maskesiz bir şekilde sosyalleşiyor.

Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği Moskova'da, 29 Haziran'a kadar çocuk oyun mekanları, parklarda çocuklar için ayrılan yerler, alışveriş merkezlerindeki yeme-içme bölümleri ve benzeri yerlerin geçici olarak kapatılması yönünde karar alınmıştı.

Moskova'daki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00-06.00'da müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Diğer yandan, tiyatro ve sinemalar faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Moskova ve Moskova bölgesinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu geçen hafta getirilmişti.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, ilk ölüm 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti. Ülkede, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı.

Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor
Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor
Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor
Rusya'da yeniden devreye giren Kovid-19 tedbirlerine rağmen sokaklar canlılığını koruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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