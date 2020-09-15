Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu
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Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu

Rusya'da alkollü olduğu belirtilen dede, 2 yaşındaki torununu bulunduğu binanın penceresinden atmaya çalışırken, polisler tarafından son anda durduruldu.

15.09.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:37

Rusya'nın Tümen Oblastı'nda bir kişi, 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı. Küçük çocuğu ölümden ihbar üzerine olay yerine gelen polis kurtardı.

Olay, Rusya'nın Tümen Oblastı'ndaki Surgut kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen bir adam, torununu camdan aşağıya atmaya kalkıştı. Görgü tanıklarının alkollü kişiyi ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis, 5'inci kata çıkarak kapıyı kırdı.Çocuğu dedesinin elinden zor kurtaran polis, dedeyi gözaltına aldı.

Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu

ANNESİ VE BABASI EVDE DEĞİLMİŞ

Polisten yapılan açıklamada, annenin çocuğu dedesine bırakarak alışverişe gittiği, çocuğun babasının ise o sırada iş yerinde olduğu ifade edildi. Daha önce çocuğun birçok kez dedesiyle kaldığı ancak böyle bir durumun ilk defa gerçekleştiği belirtildi.

Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu
Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu
Rusya'da torununu pencereden atmaya çalışan dede, son anda durduruldu

Kaynak: DHA

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