Rusya'da söndü bilinen volkan harekete geçti: Patlaması felaket olabilir

Rusya'da "sönmüş" olarak sınıflandırılan bir volkan faaliyete geçti. Uzmanlar 2 bin yıl önce Pompeii ve Herkulaneum kentlerini yok eden patlamanın benzerinin yaşanabileceğini söyleyerek alarm verdi.

Uzak Doğu Rusyası'nın Kamçatya Yarımadası'nda bulunan Bolshaya Udina volkanik dağı yeniden harekete geçti. Uzun zamandır herhangi bir patlama yaşanmadığı için 2017'ye kadar "sönmüş volkan" olarak sınıflandırılan yaklaşık 3 bin metre yüksekliğindeki volkan için uzmanlar uyarı verdi. Euronews.com'da Görüntüle