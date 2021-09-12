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Son dakika haberleri... Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağının motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü

MOSKOVA - Rusya'da 16 kişiyi taşıyan yolcu uçağının motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde motorların alev alması nedeniyle sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor. Sibirya Bölge Ulaştırm Savcılığı kaza sonrası yaptığı açıklamada, 2'si mürettebat ve 2'si yolcu olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde uçağın gövdesinin parçalandığı ve ekiplerin yolcuları uçaktan çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan İrkutsk kentinde 2 pilot dahil olmak üzere toplam 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi yolcu uçağının motoru havadayken alev almış, uçak ormanlık alana sert iniş yapmıştı.

Son dakika haberleri... Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü

Son dakika haberleri... Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü

Son dakika haberleri... Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü

Son dakika haberleri... Rusya'da sert iniş yapan yolcu uçağında bilanço netleşiyor: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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