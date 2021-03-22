Rusya'da ofis ortamını kedilerle paylaşmak isteyenler için "Kedi Bürosu"

Rusya'nın başkenti Moskova'da sahipsiz kedilere ev sahipliği yapan çalışma ofisi " Kedi Bürosu" kent sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Hayvanlara yönelik çeşitli projeler hayata geçiren ülkedeki Kent Hayvanlarını Koruma Vakfının açtığı "Kedi Bürosu" adı verilen ortak ofis, sokaktaki kötü şartlardan kurtarılan kedileri barındırıyor.

Evde veya iş yerinde çalışmak istemeyenler de buraya gelerek belirli ücret karşılığında kedilerin bulunduğu ortamda çalışabiliyor ve onlarla oyun oynayabiliyor.

Kediler, "hayvansever" ofisinde ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelirken, buraya gelenler, önce aynı ortamı sonra da kedileri sahiplenerek onlarla aynı hayatı paylaşabiliyor

"Sahipsiz kedilerin sayısı yükseliyor"

Kent Hayvanlarını Koruma Vakfı Müdürü Ekaterina Dmitriyeva, AA muhabirine, vakıfın hayata geçirdiği projeleri ve açtıkları ortak çalışma ofisiyle ilgili bilgi verdi.

Hayvanların korunmasına yönelik çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Dmitrieva, Moskova'nın sokaklarında kötü koşullarda yaşayan kedilere sahip çıktıklarını anlattı.

Sahipsiz kedilere yönelik yardım hattı oluşturduklarını aktaran Dmitriyeva, "Evsiz kedilerin birçoğu eski binaların bodrum katlarında yaşıyor. Bu binalar yıkıldığında kedilerin birçoğu sokakta kalıyor. İnsanlar da bu hattı arayarak, sokakta kalan kedilerle ilgili bilgi veriyor. Biz de bu kedileri kurtarıyoruz." dedi.

Rusya'da yaklaşık 37 milyon kedinin evde yaşadığı bilgisini paylaşan Dmitriyeva, sahipsiz kedilerin sayısının da yükseldiğini ve bu nedenle, kedileri barındıran ortak çalışma ofisini oluşturduklarını ifade etti.

"Kediler, insanlarda olumlu duygular yaratabiliyor"

Ekaterina Dmitriyeva, hayvanların insanı rahatlatarak stresini azalttığını ve insana çalışma esnasında yardımcı olduğunu belirterek, "Vatandaşlar, burada kedilerle konuşabiliyor, oynayabiliyor, birlikte çalışabiliyor. Buradaki kediler, insanlarda olumlu duygular yaratabiliyor. Ayrıca belirli bir ücret karşılığında buraya gelenler, kedilere de yardımcı oluyor. Bazıları mama getiriyor." dedi.

Kedilerin, ofise gelmeden önce veteriner kliniğinde muayene ve sterilize edildiğini aktaran Dmitriyeva, ofiste yaklaşık 20 kedinin bulunduğunu söyledi.

Kedilere dünyadaki şehir adlarını verdiklerini anlatan Dmitriyeva, "Kedilere, Barselona, Boston, Lizbon, St.Petersburg, Korolev gibi şehir isimlerini verdik. Moskova ismini taktığımız kediyi yeni doğurduğu yavrularıyla bir binada bulduk. Bu kediyi altı yavrusuyla birlikte ofise getirdik" diye konuştu.

"Rusya'da hayvanlar yasalarla yeterince korunmuyor"

Rusya'da hayvanların yasalarla yeterince korunmadığına dikkati çeken Dmitriyeva, "İki yıl önce hayvanlara ötanazinin yapılması yasaklandı. İnsancıl yönde yürümeye başladık ancak her şey istediğimiz gibi değil." yorumunda bulundu.

İnşaatı esnasında hayvanların korunmasına yönelik düzenlemelerin olmadığını belirten Dmitriyeva, bu yönde Moskova belediyesiyle çalıştıklarını aktardı.

"Kediler, insanın keyfini olumlu etkiliyor"

Ofis ziyaretçilerinden Narmina Nuriyeva da evsiz hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını ve buraya sık sık geldiğini söyledi.

Nuriyeva, kedilerin, çalışmasını olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Çalışma öncesi, kedilerle oynadım, onlara mama verdim ve çalışmaya başladım. Kediler, insanın keyfini olumlu etkiliyor. Kediler, her şeyi anlıyor. Bu süreç onları da iyi yönde etkiliyor. İnsan ve kedi arasında bir bağ var." ifadelerini kullandı.

Nuriyeva, insanlara kedi sahiplenmeyi önerdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan