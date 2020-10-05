Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu

Rusya'da 3 genç nehre düşen topu çıkarmak için ilginç bir operasyon düzenledi. Sarkıttıkları arkadaşı topu kurtarmak isterken nehre düştü, gençlerin bu görüntüleri sosyal medyada viral oldu.