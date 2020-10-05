Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu
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Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu

05.10.2020 09:29 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:00

Rusya'da 3 genç nehre düşen topu çıkarmak için ilginç bir operasyon düzenledi. Sarkıttıkları arkadaşı topu kurtarmak isterken nehre düştü, gençlerin bu görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 genç nehir kenarında oyun oynarken voleybol topu nehre düştü. Gençler aralarında yaptıkları planla topu nehirden çıkarmak istedi. İki genç diğer arkadaşlarını bacaklarından tutarak genci yavaşça nehre doğru sarkıttı. Aşağıya sarkıtılan genç topa yetişmek için çaba sarf ederken yukarıdaki gençler arkadaşlarının ağırlığını bir süre sonra çekememeye başladı. Daha fazla dayanamayan iki genç, nehre sarkıttıkları arkadaşlarını aşağıya bıraktı.

3 ARKADAŞ RUSYA'NIN DİLİNE DÜŞTÜ

Nehre düşen genç Moskova'nın soğuk nehir sularında yüzdükten sonra topa ulaştı. Topu eline alan genç, yukarıdaki arkadaşlarına fırlatarak topu kurtardı. Sırılsıklam olan genç nehirden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla oyuna devam ederken, 3 arkadaş Rusya'nın diline düştü. Görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, gençlerin topu kurtarmak için gösterdikleri çaba izleyenlerin takdirini topladı.

Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu
Rusya'da düşen topu kurtarmak isterken nehre düşen gençler viral oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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