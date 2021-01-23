Rusya'da Navalni protestoları başladı

Rusya'da gözaltında bulunan muhalif figür Alexey Navalni'nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçileri, protestolara başladı. Polisin, eylemcilere sert müdahale ettiği görüntülendi.

Rusya'nın Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde, Navalni destekçilerinin çağrısı üzerine gözaltında bulunan Alexsey Navalni'nin serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, protestoya başladı. Polisin bazı yerlerde protestoculara müdahale ettiği görüntülendi. Navalni, geçen yıl Ağustos ayında Rusya'da ölümcül bir sinir gazıyla zehirlenmiş ve Almanya'nın Berlin kentinde tedavi görerek geçen Pazar günü geri döndüğü Moskova'da havalimanında gözaltına alınmıştı. Rus yetkililer, Navalvi'nin şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekten suçlu olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı