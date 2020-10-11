Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti
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Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti

11.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.10.2020 16:18

Rusya'da marketten alışveriş yapan bir kişi ödeme yaptıktan sonra, marketten çıkarken asılı bulunan şişeden dezenfektan içti.

Koronavirüs salgını başladıktan sonra tüm dünya ülkeleri farklı uygulamalar ile salgının önüne geçmeye çalışıyor. Virüsün en çok görüldüğü ülkelerden olan Rusya'da da tedbirler uygulanmaya devam ederken, tüm alışveriş merkezleri, market, eczane ve çeşitli esnaf gruplarına dezenfektan bulundurma zorunluluğu getirildi. Mağaza ve dükkanlara girenler dezenfektan kullanarak alışveriş yapıyor.

SENDELEYEREK MARKETTEN ÇIKTI

Rusya'nın başkenti Moskova'da ise bir müşterinin görüntüleri ülkede gündem oldu. Bir marketten alışveriş yapan kişi kasiyere ödeme yaptıktan sonra kapı girişine asılan dezenfektan şişesine yöneldi. Müşteri çeşmeden su içer gibi dezenfektan şişesine ağzını dayayarak dezenfektanı içmeye başladı. Bir süre şişenin içindeki dezenfektanı içen kişi sendeleyerek marketten çıktı.

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Olayı fark eden market görevlileri, sosyal medyada görüntüleri paylaştı. Dezenfektanı içen kişiye ne olduğu ile ilgili bir bilgi edinilemezken, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri izleyenler çeşitli yorumlarda bulunarak market müşterisiyle alay etti.

MOSKOVA'DA 190 DĞKKAB KAPATILDI

Rusya'da salgın ile mücadelede ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ederken, virüsün en fazla görüldüğü Moskova'da katı tedbirler uygulanıyor. Moskova Belediyesi, son yaptığı açıklamada mağaza ve dükkanlarda halkın kullanımı için dezenfektan bulundurmayan birçok mekana cezalar verildiğini açıkladı. Bazı iş yerlerine para cezaları kesilirken, sürekli kurallara uymayan toplam 190 iş yerinin mühürlenerek kapatıldığı açıklandı. - MOSKOVA

Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti
Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 16:18:44. #1.14#
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