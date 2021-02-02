Rusya'da mahkemenin Navalni kararı bekleniyor: 200'den fazla kişi gözaltına alındı
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BBC

Rusya'da mahkemenin Navalni kararı bekleniyor: 200'den fazla kişi gözaltına alındı

02.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:11
Rusya'da mahkemenin Navalni kararı bekleniyor: 200'den fazla kişi gözaltına alındı

Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkeme bugün, muhalif lider Aleksey Navalni hakkında daha önce verilen hapis cezasının uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili kararını açıklayacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkeme bugün, muhalif lider Aleksey Navalni hakkında daha önce verilen hapis cezasının uygulanıp uygulanmamasıyla ilgili kararını açıklayacak. Polis, mahkeme binası dışında toplanan göstericilerden 200'den fazlasını gözaltına aldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mahkeme binası dışında atlı polisler de konuşlandırıldı.

44 yaşındaki Aleksey Navalni hakkında, 2014 yılında zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada verilen 3,5 yıl hapis cezası askıya alınmıştı.

Mahkeme bugün cezanın uygulanıp uygulanmaması hakkında hüküm verecek.





17 Ocak'ta Rusya'ya döner dönmez gözaltına alınan Navalni, şartlı tahliye edildiği davanın Aralık ayında karakolda imza verme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Navalni'nin 30 gün nezaret altında tutulacağı açıklanmıştı.

Muhalif lider ise kendisine "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini söylüyor.

Bugünkü duruşmada ise Navalni, Almanya'da bir hastanede komadayken, şartlı tahliye koşullarını yerine getirmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Muhalif liderin destekçilerinin çağrılarının aksine bugün Moskova'da kitlesel protesto gösterileri düzenlenmedi. Ancak mahkemenin, Navalni'nin hapse atılmasına hükmetmesi halinde gösteriler düzenlenebileceği bildiriliyor.

BBC
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