Rusya ve Japonya'da koronavirüsün daha hızlı bulaşan türü tespit edildi

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen koronavirüsün mutasyona uğramış türü Rusya ve Japonya'ya da sıçradı.

Rusya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yeni bulaşıcı türünün İngiltere'den ülkeye dönen bir vatandaşta bulunduğunu aktardı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 851 artarak 3 milyon 401 bin 954'e, ölenlerin sayısı 456 artışla 61 bin 837'ye yükseldi.

Son 24 saatte 24 bin 80 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 778 bin 889'a ulaştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 216 artarak 857 bin 568'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artışla 11 bin 950'ye çıktı. Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü, Aralık 2020'de İngiltere'de ortaya çıkmıştı.

JAPONYA'DA DA TESPİT EDİLDİ

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 4 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da salgına dair endişe verici bir gelişme yaşandı. Brezilya'dan Tokyo'daki Haneda Havaalanı'na gelen 4 kişinin koronavirüsün yeni mutasyonunu taşıdığı tespit edildi. İngiltere ve Güney Afrika'da doğrulanan mutasyonla kısmen aynı özelliklere sahip olan yeni versiyonun 2 Ocak'ta ülkeye gelen yolcularda tespit edildiği açıklanırken, Brezilya'nın Amazonas eyaletinden geldiği tespit edilen yolcuların havaalanı karantina istasyonunda yapılan testte pozitif sonuç verdiği öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Japonya'da bugün 6 bin 76 yeni enfeksiyonun doğrulanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 289 bin 458'e yükseldi. Son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 4 bin 74'e ulaştı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Japonya'da hükümet korona virüs pandemisi konusunda kendilerine danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda 4 eyalette OHAL kararı almış, Başbakan Yoshihide Suga kararın geçtiğimiz Cuma itibariyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da geçerli olacağını açıklamıştı. Suga bugün yaptığı açıklamada OHAL'in kapsamının genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermek için birkaç güne ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu