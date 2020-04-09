Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 76'ya çıktı
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Koronavirüs, Rusya, Dünya

Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 76'ya çıktı

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

09.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:55
Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 76'ya çıktı

Rusya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 10 bin 131'e çıktı. Rusya'da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 1459 yükselerek 10 bin 131'e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 13 kişi daha artarak 76'ya yükseldi.


Kaynak: DHA

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