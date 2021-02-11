İkiz bebeklerin kefeninin içinden cenaze yerine oyuncak bebekler çıktı
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İkiz bebeklerin kefeninin içinden cenaze yerine oyuncak bebekler çıktı

11.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:54

Rusya'da doğum sırasında öldüğü belirtilen ikiz bebeklerin defnedilmesi sırasında kefenin içinden oyuncak bebek çıktı. Baba, evlatlarının yaşadığına inandığını söylerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Stavropol kentindeki bir hastanede iddialara göre, bir kadının ikiz bebekleri ölü doğdu. Bu sırada hastanede bulunmayan baba telefonla aranarak bebeklerinin cesedini alması istendi. Hastaneye giden baba, bebeklerinin cenazelerini teslim aldı.

EVLATLARININ CENAZELERİ YERİNE OYUNCAK BEBEK ÇIKTI

Baba Rusya'ya bağlı Dağıstan'daki Babayurt şehrinde bulunan Tamazatube köyünde bebeklerini defnetmek istedi. Kefeni açarak bebekleri mezara koymak isteyen baba, bebeklerin cenazesi yerine 2 adet oyuncak bebekle karşılaştı. Şok geçiren baba durumu hemen polislere bildirdi.

ÇALINMIŞ OLABİLİRLER

Acılı baba yaptığı açıklamada, "Çocuklarımın ölü doğduğunu söylediler. Onları gömmek için Dağıstan'a getirdim. Kuran okuduktan sonra gömmek istediğimizde kefenin içinden bebeklerimiz yerine oyuncak bebekler çıktı" dedi. Bebeklerinin hastanede çalınmış olabileceğini söyleyen baba çocuklarının yaşadığına inandığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan ilginç olayın ardından Dağıstan içişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Babanın iddialarının doğru olma ihtimalinin bulunduğu açıklanırken, olayın kesinliği ile ilgili henüz net ifadeler kullanmanın güç olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İkiz bebeklerin kefeninin içinden cenaze yerine oyuncak bebekler çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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