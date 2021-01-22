Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı
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Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı

22.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:36

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde izleyenleri hayrete düşüren bir video kaydedildi. Görüntülerde, eksi 57 derecede tüm kıyafetleri buz tutan itfaiyeciler, buz tabakasıyla kaplanan kıyafetlerini çekiçle kırdı.

Rusya'nın Türk halkından oluşan federe cumhuriyetlerinden Yakutistan'da, itfaiyeciler tarafından kameralara kaydedilen bir görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Soğuk havanın en çetin geçtiği yerlerden olan Yakutistan'da, hava sıcaklığı eksi 57 dereceye düşünce, kıyafetler buz tuttu.

Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı

ÇEKİÇLE TEK TEK BUZ KIRDILAR

Dondurucu soğukta görevlerini yerini getirmeye çalışan itfaiyeciler, paylaştığı video ile eksi 55 derecede ne hale döndüklerini gözler önüne serdi. Bir markette çıkan yangını söndürdükten sonra tüm kıyafetleri buz tutan itfaiyeciler, buz tabakasıyla kaplanan kıyafetlerini tek tek çekiçle kırmaya başladı.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 60 DERECEYE ULAŞIYOR

Kıyafetlerini çekiçle kırdıkları anları kameraya alan itfaiyeciler, daha sonra görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen video, görenlerin ağzını açık bıraktı.

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı bazı günler, eksi 60 dereceye kadar ulaşabiliyor.

Rusya'da itfaiyeciler eksi 55 derecede buz tutan kıyafetlerini çekiçle kırdı
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