Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Haberler.com - Haberler | Dünya

Sulak Kanyonu'nun kenarında bulunan bir salıncağa binen iki kadın, sallanırken zincirlerin kopması sonucu aşağıya düştü. Aşağıdaki bir platform sayesinde uçurumdan düşmekten kurtulan kadınların panik anları cep telefonuyla kaydedildi.

Hazar Denizi kıyısında bulunan Sulak Kanyonu'nda iki kadın, salıncakta sallanırken korkunç bir kaza yaşadı. Zincirleri kopan salıncaktaki kadınların uçurumdan aşağıya düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Alt tarafta bulunan bir platform sayesinde 2000 metrelik uçurumdan kimse düşmedi ve olayda can kaybı yaşanmadı.

KAZA SIYRIKLARLA ATLATILDI

Kanyonda yaşanan bu kazanın ardından polis, soruşturma başlattı. Uçurumun kenarına inşa edilen salıncağın güvenliği araştırılmaya başladı. Bir kaynak Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte, "Kızlar korktu ve sıyrıklara maruz kaldı, ancak ikisi de ciddi şekilde yaralanmadı." dedi.

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

"GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMIYOR"

Dağıstan Turizm Bakanlığı, salıncağın 'güvenlik standartlarını karşılamadığını' söyledi.

Açıklamada, "Sonuç olarak genç kadınlar salıncaklı koltuktan düştü. Kolluk kuvvetleri ve diğer hizmetler, hiçbir durumun hayatı ve sağlığı tehlikeye atmaması için ilgili kontrolleri zaten yürütüyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:27:24. #1.16#

title