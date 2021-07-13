Rusya'da iki kadının uçurumun kenarında salıncaktan düştüğü anlar kaydedildi

Sulak Kanyonu'nun kenarında bulunan bir salıncağa binen iki kadın, sallanırken zincirlerin kopması sonucu aşağıya düştü. Aşağıdaki bir platform sayesinde uçurumdan düşmekten kurtulan kadınların panik anları cep telefonuyla kaydedildi.

Hazar Denizi kıyısında bulunan Sulak Kanyonu'nda iki kadın, salıncakta sallanırken korkunç bir kaza yaşadı. Zincirleri kopan salıncaktaki kadınların uçurumdan aşağıya düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Alt tarafta bulunan bir platform sayesinde 2000 metrelik uçurumdan kimse düşmedi ve olayda can kaybı yaşanmadı.

KAZA SIYRIKLARLA ATLATILDI

Kanyonda yaşanan bu kazanın ardından polis, soruşturma başlattı. Uçurumun kenarına inşa edilen salıncağın güvenliği araştırılmaya başladı. Bir kaynak Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte, "Kızlar korktu ve sıyrıklara maruz kaldı, ancak ikisi de ciddi şekilde yaralanmadı." dedi.

"GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMIYOR"

Dağıstan Turizm Bakanlığı, salıncağın 'güvenlik standartlarını karşılamadığını' söyledi.

Açıklamada, "Sonuç olarak genç kadınlar salıncaklı koltuktan düştü. Kolluk kuvvetleri ve diğer hizmetler, hiçbir durumun hayatı ve sağlığı tehlikeye atmaması için ilgili kontrolleri zaten yürütüyor." ifadelerine yer verildi.