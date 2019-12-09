Rusya'da el bombalı banka soygunu
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Rusya'da el bombalı banka soygunu

Rusya'da bir kişi, el bombası ve tabanca ile girdiği bankadan 6 milyon Ruble (550 bin Türk Lirası) çaldı.

09.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:39
Rusya'da el bombalı banka soygunu

'da bir kişi, el bombası ve tabanca ile girdiği bankadan 6 milyon Ruble (550 bin Türk Lirası) çaldı. Rus emniyet güçleri, soygundan sonra olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çapta arama başlattı.

EL BOMBASI İLE TEHDİT ETTİ

Rusya'nın Nakhodka kentindeki bir bankaya el bombası ve tabanca ile giren soyguncu, 6 milyon ruble (550 bin Türk Lirası) çalarak kayıplara karıştı. Yerel medyaya konuşan banka çalışanları, maskeli soyguncunun kendilerini el bombasını patlatmakla tehdit ettiğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Silah ve el bombasıyla gerçekleştirilen soygun saniyesi saniyesine bankanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde soyguncunun banka çalışanlarını paraların olduğu bölmeye zorla götürdüğü ve çantasına doldurduğu paralarla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soyguna ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Rusya'da el bombalı banka soygunu
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