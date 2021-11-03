Son dakika haberleri: Rusya'da düşen kargo uçağındaki 7 kişi hayatını kaybetti

- Rusya'da düşen kargo uçağındaki 7 kişi hayatını kaybetti

MOSKOVA - Rusya'nın İrkutsk kentinde düşen Belarus'a ait kargo uçağında bulunan 7 kişi hayatını kaybetti.

Belarus merkezli Grodno adlı havayolu şirketine ait AN-12 tipi kargo uçağı Rusya'nın İrkutsk Bölgesi'nde radardan kaybolmuş, uçağın Pivovarika köyü yakınlarında ormanlık alana düştüğü tespit edilmişti. Düşen uçakta yangın çıktığı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarılmıştı. Kazanın ardından yapılan ilk açıklamaların aksine uçakta 8 değil 7 kişi olduğu ve hepsinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev yaptığı açıklamada, "Görebildiğimiz tek şey, ne yazık ki herkesin öldüğü" dedi.

Belarus tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise, uçağın 3 Belaruslu, 3 Rus ve 2 Ukraynalıdan oluşan deneyimli bir mürettebat tarafından yönetildiği ve uçakta kargo bulunmadığı ifade edildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, kazayla ilgili soruşturma başlattı.