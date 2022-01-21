Rusya'da doğasever ve amatör balıkçıların kış rotası: Baykal Gölü
Donmuş göl yüzeyinde yürüyenler Kar motosikletiyle gezenler Drone görselleriyle dağ manzarası Göl etrafındaki uzak doğu mimarisi Donmuş gölde buzları kırıp balık tutan gezginler Balıklar Tilki Bölgedeki yerleşim yerlerinin drone görselleri Drone ile çekilmiş orman görüntüleri Göl yüzeyinde...
Donmuş göl yüzeyinde yürüyenler
Kar motosikletiyle gezenler
Drone görselleriyle dağ manzarası
Göl etrafındaki uzak doğu mimarisi
Donmuş gölde buzları kırıp balık tutan gezginler
Balıklar
Tilki
Bölgedeki yerleşim yerlerinin drone görselleri
Drone ile çekilmiş orman görüntüleri
Göl yüzeyinde toplanan doğaseverler
Aktiviteler
Genel plan görüntüler
Detaylar
Amatör balıkçılar Çevresindeki ormanların tabiat parkı ilan edildiği, Sibirya'nın güneyinde İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında yer alan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nde yaşanan çetin kış şartları, gölün farklı bölgelerinde ve çeşitli zamanlarda çekilen görüntülerle belgelendi. Yüzölçümü yaklaşık 31 bin 722 kilometrekare, uzunluğu 636 kilometre, genişliği 79,5 kilometre ve tabanı deniz seviyesinin yaklaşık bin 285 metre altında yer alan Baykal Gölü, kış mevsiminde amatör balıkçı ve doğaseverlerin öncelikli tercihi oluyor.