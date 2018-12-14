Rusya'da Bir Adam, 5'inci Kattan Düşen Çocuğu Havada Yakaladı
Rusya'da kaydedilen bir görüntü yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen bir adam, 5'inci kattan düşen çocuğu havada yakaladı. Olay anı güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.
Beşinci kattan düşen çocuğu, zemine çarpmak üzereyken yakaladı.
Rusya'da kaydedilen bir görüntü yürekleri ağza getiriyor. Annesinin markette bulunduğu 5'inci kattaki dairenin camından sarkan 5 yaşındaki çocuğu fark eden bir kadın yardım isteyince, yoldan geçen 2 kişi binanın altına koştu.
DÜŞMEDEN ÖNCE HAZIRLIK YAPTILAR
Kadının, çocuğun bulunduğu daire sahiplerini ikaz etmek için binaya girdiği sırada, 2 adam kollarını açarak çocuğun düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı.
DÜŞEN ÇOCUĞU HAVADA YAKALADILAR
Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki adamın aşağı düşmekte olan çocuğu havada yakaladıkları görülüyor. Çocuğu yakaladıktan sonra adamlardan birinin bileğini tutarak acıyla kıvrandığı görülüyor.
YORUMLAR