Rusya'da barış isteyenler tekrar sokakta

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için protesto eylemleri devam ediyor.

Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.

Polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Rus hükümetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulunan eylemciler, St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde de toplandı.

Çoğu genç yaşta olan eylemcilere, polis müdahalede bulundu.

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın 20 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde, yaklaşık 350 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde, 8 bin 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.