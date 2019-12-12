Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti

12.12.2019 00:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:42

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde saldırı helikopteri düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, 2 pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "11 Aralık 2019 tarihinde saat 23.00 sularında, Mi-28 helikopteri karanlıkta ve zor hava koşullarında planlı eğitim-talim uçuşu yaptığı sırada Krasnodar Bölgesi'ndeki Korenovsk hava üssü yakınlarında kaza yaptı" ifadelerine yer verildi.

PİLOTLAR HAYATINI KAYBETTİ

Uçuşun mühimmat olmadan yapıldığını bildiren Bakanlık, "Yerde yıkım yok. Her iki pilot hayatını kaybetti" dedi.

HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ

Mil tarafından üretilen Rus yapımı bir saldırı helikopteridir. Helikopter, 1980'lerde Sovyetler Birliği döneminde geliştirilmeye başlanmış olup 15 Ekim 2009 tarihinde hizmete girmiştir. Mi-24'ten farklı olarak yalnızca saldırı görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.