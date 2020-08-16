Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Kahreden kaza Rusya'da gerçekleşti. Yanındaki çocuğuyla birlikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan hamile kadına hızla seyreden bir araç çarptı. Kaza sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü ise 20 yaşında genç bir kız çıktı.

Rusya'da aşırı hız yapan sürücü, yaya yolundan geçen hamile kadın ve çocuğuna çarptı. Hamile kadın ve karnındaki bebeği olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KADIN HAVAYA SAVRULDU

Rusya'nın Ufa şehrinde hamile bir kadın, elinden tuttuğu kız çocuğuyla birlikte yaya yoluna yöneldi. Birçok araç kontrollü geçiş yaptığı sırada karşı yoldan hızla bir araç geldi. Hamile kadın ve çocuğu yaya yolunun ortasına geldiğinde hızla gelen araç yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle hamile kadın ve çocuğu havaya savruldu.

SÜRÜCÜ 20 YAŞINDA BİR GENÇ KIZ ÇIKTI

Kazada hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Annesinin elinden tutan kız çocuğu ise ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu aktarılırken, araç sürücüsünün ise 20 yaşındaki genç bir kız olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ufa Bölge Savcılığı kaza görüntülerini basına servis etti.

Kaynak: İHA