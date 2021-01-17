Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdü
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Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdü

17.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:45
Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdü

Rusya' da bir adam, saat 23.00'den sonra alkol satışı yasak oduğu için kendisine içki satmayan kafedeki garson kadını dövdü.

Rusya' da bir adam, saat 23.00'den sonra alkol  satışı yasak oduğu için kendisine içki satmayan kafedeki  garson kadını dövdü.

St. Petersburg'da sarhoş bir adam bir kafeye alkol içmek için girdi. 22 yaşındaki garson kadın saat 23.00'den sonra alkol satışının yasak olduğunu bu nedenle kendisine içki veremeyeceğini belirtti. Bunun üzerine sinirlenen 44 yaşındaki erkek genç kıza saldırdı. Saldırgan polis gelmeden olay yerinden kaçarken, darp edilen garson hastanede tedavi edildi.

AYNI KAFEYE YENİDEN GELDİ, GÖZALTINA ALINDI

Olaydan bir hafta sonra aynı kafeye gelen adam kafe çalışanları tarafından tanındı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis söz konusu kişiyi gözaltına aldı.


Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdü
Rusya'da alkol satmadığı için garson kadını dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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