Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka

Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kısıtlaması, geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Rus turistlerin Türkiye'ye akın etmesinin ardından Rusya'dan korkutan bir haber geldi. Rusya'da 21 Ocak'tan bu yana bir günde en fazla yüksek koronavirüs hasta sayısına ulaşıldı.

Türkiye'de 29 Nisan'dan itibaren uygulanan 17 günlük kapanmanın ardından hasta sayıları 5 bin seviyelerine düştü. Hasta sayılarının düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni normalleşme dönemini açıkladı. Türkiye'de salgında durum iyiye giderken, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasını kaldıran Rusya'da ise durum kötüleşmeye başladı.

21 OCAK'TAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Rusya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısındaki keskin artış devam ederken, geçtiğimiz 21 Ocak'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 665 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 430 bin 753'e ulaştığı kaydedildi. Son 24 saatte 619 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 24 Aralık'tan bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

36 MİLYON 970 BİN 270 DOZ AŞI YAPTILAR

Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 683'e çıktı. Virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 943 bin 986 olarak açıklandı. Geçtiğimiz perşembe günü itibariyle Rusya'da 36 milyon 970 bin 273 doz koronavirüs aşısı uygulandığı aktarıldı.

HASTA SAYISINDA BAŞKENT ZİRVEDE

Rusya'da en çok vaka başkent Moskova'da görülürken, son 24 saatte 8 bin 457 yeni vaka kaydedilmesi ile kentteki toplam vaka sayısı 1 milyon 332 bin 214'e yükseldi. Moskova'dan sonra en çok vakanın görüldüğü St. Petersburg kentinde de günlük vaka sayısı bin 247 olarak açıklandı.

ÜLKEDE TEDBİRLER YENİDEN ARTIRILDI

Rusya'da vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle tedbirler arttırılırken, aşılama kampanyaları da hız kesmeden devam ediyor. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olarak geliştirilen Sputnik Light'ın dolaşıma girdiğini duyurdu. Muraşko dolaşıma giren aşıların öncelikle virüsü daha önce atlatmış ve aşı olmuş kişilere uygulanacağını belirterek, bu ayın sonuna kadar toplam 2.5 milyon doz Sputnik Light aşısının dolaşımda olacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı