Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
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Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

23.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:35
Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Büyükşehir Belediye Başkanı ile eski CHP Milletvekili arasındaki 'rüşvet' tartışması büyüyor.


Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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