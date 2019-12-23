Rüşvet tartışması: Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu
Mansur Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
23.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:35
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Milletvekili Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet' tartışması büyüyor.
Yavaş, Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com